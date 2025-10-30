Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 30 октября 2025Россия

Адмирал оценил российскую ракету «Посейдон»

Адмирал Авакянц счел ракету «Посейдон» практически неуязвимой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц счел российскую ракету «Посейдон» практически неуязвимой. Такой оценкой он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Авакянц отметил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» не способна перехватить ни одна торпеда.

«Это сложнейшая система с элементами искусственного интеллекта, способная маневрировать на больших глубинах, изменять маршруты и скорость движения», — пояснил он.

Адмирал подчеркнул, что «Посейдон» обладает скоростью, не имеющей аналогов во всем мире.

До этого сообщалось, что российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня.

28 октября президент России Владимир Путин объявил, что в стране провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости