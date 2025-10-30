Адмирал оценил российскую ракету «Посейдон»

Адмирал Авакянц счел ракету «Посейдон» практически неуязвимой

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц счел российскую ракету «Посейдон» практически неуязвимой. Такой оценкой он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Авакянц отметил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» не способна перехватить ни одна торпеда.

«Это сложнейшая система с элементами искусственного интеллекта, способная маневрировать на больших глубинах, изменять маршруты и скорость движения», — пояснил он.

Адмирал подчеркнул, что «Посейдон» обладает скоростью, не имеющей аналогов во всем мире.

До этого сообщалось, что российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня.

28 октября президент России Владимир Путин объявил, что в стране провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».