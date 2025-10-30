Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 30 октября 2025Силовые структуры

Аглае Тарасовой приготовились вынести приговор

Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению дела российской актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом. Об этом сообщает РИА Новости.

30 октября суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.

Тарасова проходит обвиняемой по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Она уже раскаялась в содеянном.

Артистка 5 сентября прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    На Землю обрушилась магнитная буря

    В России предложили расширить использование маткапитала

    Названо главное преимущество российского «оружия апокалипсиса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости