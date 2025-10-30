Аглае Тарасовой приготовились вынести приговор

Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом

Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению дела российской актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом. Об этом сообщает РИА Новости.

30 октября суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.

Тарасова проходит обвиняемой по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Она уже раскаялась в содеянном.

Артистка 5 сентября прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.