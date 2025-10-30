Спорт
21:09, 30 октября 2025Спорт

Акинфеев рассказал об удивившем его Черчесове

Акинфеев: С Черчесовым оказалось на удивление легко работать
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в автобиографии вспомнил о периоде выступлений в сборной России под руководством Станислава Черчесова. Фрагмент книги приводит Sport24.

По словам вратаря, со специалистом оказалось на удивление легко работать. «Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике», — отметил Акинфеев.

Голкипер добавил, что в сборной не было диктатуры, футболисты могли подходить к Черчесову с любым вопросом. «Если у кого-то из игроков возникала необходимость съездить куда-то по делам или домой, подобные вопросы решались мгновенно», — заявил Акинфеев.

Голкипер выступал в сборной России под руководством Черчесова с 2016 по 2018 годы. На домашнем чемпионате мира-2018 российская национальная команда дошла до 1/4 финала. После турнира Акинфеев объявил об окончании международной карьеры.

