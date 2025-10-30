Культура
14:42, 30 октября 2025Культура

Артисты цирка обиделись на слово «циркачи»

Братья Запашные поддержали акцию артистов цирка против слова «циркач»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Российские артисты цирка опубликовали видео, в котором выступили против использования слова «циркачи». На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным источника, акробаты, жонглеры, клоуны, фокусники и другие работники цирка считают, что такое обращение унижает их профессию. Отмечается, что артисты перед каждым представлением и в антракте будут выходить к зрителям и рассказывать о своей работе и трудностях, с которыми они сталкиваются. «Поддержать акцию согласились даже братья Запашные», — говорится в сообщении.

Ранее народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что дефицит клоунов в России связан с тем, что все меньше молодых людей выбирают профессию, связанную с развлечениями и цирковым искусством.

