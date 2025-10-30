Дибров отказался отвечать на один вопрос о бывшей жене

Дибров отказался отвечать на вопрос о прощении и воссоединении с бывшей женой

Телеведущий Дмитрий Дибров отказался отвечать на вопрос о бывшей жене Полине Фибровой. На эту тему он высказался в беседе с ведущей канала «Прудько среди своих» Юлией Прудько, видео доступно на YouTube.

Ведущая поинтересовалась, чувствует ли Дибров внутри себя прощение, а также надеется ли на возможность воссоединения в будущем с бывшей супругой. «Спасибо за вопрос, я вижу вашу тактичность. Но я не стану на него отвечать», — сказал ведущий. Он не объяснил причины своего отказа.

Ранее Дибров назвал «облысевшей фасолью» бизнесмена Романа Товстика, в отношениях с которым состоит его бывшая жена Полина. Ведущий также заявил, что пока не собирается ходить на свидания, потому что занят воспитанием детей.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.