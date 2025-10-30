Интернет и СМИ
Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

Телеведущий Дмитрий Дибров призвал мужчин баловать женщин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с женой Полиной призвал мужчин баловать женщин. Советы на тему отношений он дал в беседе с проектом «Прудько среди своих» на YouTube.

«Если она достойная, а уж особенно мать твоих детей, надо сделать все от тебя зависящее, чтобы потребности ее были бы полностью встречены (...) Разбейся, но сделай», — сказал ведущий. При этом он указал, что речь идет не об абсолютно любых запросах — в частности, по словам Диброва, он счел бы глупостью, если бы женщина попросила у него дорогой итальянский автомобиль.

Кроме того, ведущий добавил, что мужчины должны делать своим партнершам сюрпризы, баловать их и постоянно показывать, что они ценят их.

25 сентября суд расторг брак Дибровых. Уточнялось, что между ними не было разногласий по имущественным и другим вопросам.

Перед этим Диброва раскрыла причины расторжения брака. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

.
