Дизайнер раскрыла россиянам способ выглядеть богато

Дизайнер Полина Репик: Одежда в клетку позволит выглядеть богато осенью

Дизайнер Полина Репик раскрыла россиянам способ выглядеть богато. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам модного эксперта, одним из главных модных трендов текущего сезона стал принт в клетку. Она подчеркнула, что такие изделия позволяют делать образы более роскошными.

В сезоне Fall/Winter 2025 этот принт вновь стал одним из центральных элементов подиума. Можно выглядеть строго согласно стилю преппи, а можно — дерзко и современно. Все зависит от того, как вы ее стилизуете. Осень как раз идеально подходит, чтобы открывать для себя новые комбинации и экспериментировать Полина Репик дизайнер

При этом Репик посоветовала выбирать осенью одежду в клетку мягких оттенков, таких как бордовый, коричневый, терракотовый, глубокий зеленый. «Цветная вариация не кричит, она создает настроение. Например, бордово-коричневая гамма выглядит богато, но не помпезно. Она хорошо сочетается с нейтральными базовыми вещами: белыми рубашками, бежевыми брюками, серыми свитерами», — уточнила собеседница издания.

В то же время дизайнер рассказала, что самым универсальным предметом гардероба с данным принтом станет пиджак. Помимо этого, она также обратила внимание на клетчатое пальто. Дополнить упомянутые изделия она порекомендовала кожей, шелком, трикотажем или вещами с другими принтами.

«Это уже не считается ошибкой или моветоном. Наоборот, такие сочетания делают образ живым, современным и небанальным. Когда-то существовали строгие каноны: с чем носить, как сочетать, какие аксессуары подбирать. Сейчас эти рамки стерлись», — заключила Репик.

