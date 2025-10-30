Двум видам транспорта запретят проезд по Крымскому мосту

Электрокарам и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту

Электрокарам и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Ограничение начнет действовать 3 ноября 2025 года при подъезде со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Соответствующие изменения в постановлении подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

21 октября Крымский мост на час закрывали для автотранспорта.