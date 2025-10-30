Егор Крид отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Певец Егор Крид сообщил об отмене ближайших концертов из-за проблем со здоровьем

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) объявил об отмене ближайших выступлений из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Запланированные концерты исполнителя в Омске и Новосибирске будут перенесены на другие даты. Крид отметил, что решение может коснуться и концертов в других городах. Причиной стало плохое самочувствие артиста после напряженного графика.

«Я всегда старался быть сверхчеловеком, ведь если у меня была болезнь, мне всегда было плевать. Я выходил на сцену при любом раскладе, ведь зритель важнее всех моих проблем, здоровья, недугов», — написал Крид.

По словам исполнителя, он «немного сдал» в результате нескольких стадионных концертов в Москве и Санкт-Петербурге и последовавшего за ними турне. Он подчеркнул, что испытывал слабость и боль в горле, но продолжал выступать «на капельницах». После очередного шоу, которое Крид не стал отменять, несмотря на несмыкание связок, врачи посоветовали певцу взять паузу.

Ранее сообщалось, что Егор Крид поднял цену на выступления после скандального концерта в «Лужниках». Теперь артист готов выступить за 12 миллионов рублей. Отмечалось, что год назад исполнитель получал 10 миллионов рублей за свое появление на частных мероприятиях.