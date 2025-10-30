Мир
ЕС обратился с призывом к США и России после слов Трампа о ядерных испытаниях

ЕС призвал США и Россию соблюдать обязательства по ядерному нераспространению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейский союз (ЕС) после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний призывает Соединенные Штаты и Россию соблюдать обязательства по ядерному нераспространению. Об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

«Что касается США, мы видели заявление [Трампа]. Мы призываем всех участников договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний] соблюдать свои международные обязательства. (...) Мы обращаемся как к России, так и к США», — сказала она.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер заявил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых, по его словам, существуют аналогичные программы. Трамп отметил, что на сегодняшний день США обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но в течение пяти лет Китай может сравняться с ними по этому показателю.

До этого президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». По словам главы государства, речь идет об «уникальном изделии, не имеющем аналогов в мире».

