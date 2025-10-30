Экономика
15:51, 30 октября 2025Экономика

Главный конкурент Tesla сообщил о резком падении прибыли

Bloomberg: Прибыль автопроизводителя BYD упала на 33 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Albert Gea / Reuters

Прибыль компании BYD в III квартале упала на 33 процента, до 7,82 миллиарда юаней (больше 1,1 миллиарда долларов). Об этом сообщило Bloomberg.

За отчетный период компания поставила 1,15 миллиона новых электромобилей. По сравнению с III кварталом 2024 года снижение оценивается почти в два процента. Причину динамики объяснили ростом продаж у таких конкурентов BYD, как Geely Automobile Holdings и Chongqing Changan Automobile — на 96 и 84 процента соответственно.

Как отметило агентство, BYD приходится бороться за сохранение доминирующего положения на китайском рынке, где затянувшаяся ценовая война вызывает опасения правительства, что жесткая конкуренция может нанести ущерб качеству продукции. До этого BYD снизила свой целевой показатель продаж к 2025 году на 16 процентов, до 4,6 миллиона единиц. Кроме того, в сентябре компания уступила звание самого продаваемого автопроизводителя Китая государственной компании SAIC Motor Corp.

В конце сентября BYD обещала, что в 2025 году 20 процентов от ее продаж придется на экспортные поставки. Такого результата гигант надеялся достигнуть за счет запуска новых моделей электрокаров.

