Забота о себе
09:36, 30 октября 2025Забота о себе

Главврач хосписа рассказала об ощущениях человека в конце жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jason Grant / Shutterstock / Fotodom

Главный врач клиники паллиативной помощи Сара Холмс рассказала, какие ощущения испытывает человек в последние дни и часы жизни. Ее слова цитирует издание Lad Bible.

Холмс отметила, что многие ошибочно считают паллиативную помощь подготовкой к смерти. На самом деле, по ее словам, задача этой службы состоит в том, чтобы человеку до самого конца было комфортно, чтобы он мог строить планы, встречаться или разговаривать с близкими. Сам процесс ухода из жизни, как правило, очень быстрый и тихий, отметила врач.

Она указала, что в последние дни жизни человек обычно чувствует усталость, он много спит и мало ест, так как пищеварение постепенно замедляется. Холмс добавила, что кровь тоже начинает медленнее циркулировать, из-за этого меняется цвет кожи, дыхание становится нерегулярным, появляются паузы между вдохами.

«В конце концов, дыхание и сердцебиение останавливаются, а затем прекращает работать мозг. Обычно это очень спокойный процесс. В большинстве случаев люди просто уходят из жизни», — рассказала главврач хосписа.

Ранее медсестра хосписа Джули Макфадден предупредила, что хрипы, которые издают люди в последние часы жизни, не указывают на страдания. По ее словам, такое дыхание не причиняет боль и объясняется замедлением работы организма.

    Все новости