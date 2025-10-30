Госдума приняла к сведению основные направления политики Банка России

Госдума приняла к сведению Основные направления денежно-кредитной политики

Госдума приняла к сведению основные направления денежно-кредитной политики (ДКП), с докладом о которых перед депутатами 30 октября выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Депутаты проголосовали за соответствующее решение, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в заключении думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике был сделан вывод о том, что представленный Центробанком документ подготовлен на высоком профессиональном уровне и заслуживает в целом положительной оценки.

Парламентарии также призвали ЦБ продолжить постоянную работу по повышению эффективности реализации ДКП, включая заблаговременное принятие совместных с правительством мер в случае появления серьезных проинфляционных рисков. Они же обратили внимание на то, что политика таргетирования инфляции должна согласовываться с национальными целями развития страны, установленными президентом.

До этого сообщалось, что в тех же комитетах попросили ЦБ подготовить аналитическую записку, в которой в дополнение к традиционным дезинфляционному, проинфляционному и рисковому сценариям развития экономики будут описаны возможные последствия снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса.