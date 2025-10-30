Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 30 октября 2025Россия

Бывший вагнеровец раскрыл необычные подробности боев за Бахмут

Бывший вагнеровец Тихонов: В Бахмуте бойцы ВСУ окапывались прямо в могилах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ТАСС

Во время боев за Артемовск (прежнее название — Бахмут) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) окапывались и обустраивали огневые позиции прямо в могилах. Необычные подробности сражения за город раскрыл бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Игорь Тихонов, его слова приводит портал «Амурская правда».

По словам Тихонова, с подобными действиями противника он столкнулся во время боев в районе городского кладбища. «Они даже вскрывали могилы, чтобы сделать там пулеметное гнездо. У меня до сих пор еще в голове не укладывается: это насколько надо было изменить сознание людей, чтобы у них ничего святого не осталось», — рассказал экс-вагнеровец.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Бывший боец ЧВК отметил, что российские военные пытались «обойти кладбища», то есть не использовать их в своих целях во время боевых действий. «Все‑таки люди, под Христом ходим, святое не трогаем», — подытожил он.

Бои за Бахмут стали одной из самых масштабных операций ЧВК Вагнера и продлились 224 дня. Город был взят в конце мая 2023 года.

Ранее ветеран спецоперации Даниил Туленков раскрыл отношение основателя ЧВК Евгения Пригожина к заключенным.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости