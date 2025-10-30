Бывший вагнеровец Тихонов: В Бахмуте бойцы ВСУ окапывались прямо в могилах

Во время боев за Артемовск (прежнее название — Бахмут) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) окапывались и обустраивали огневые позиции прямо в могилах. Необычные подробности сражения за город раскрыл бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Игорь Тихонов, его слова приводит портал «Амурская правда».

По словам Тихонова, с подобными действиями противника он столкнулся во время боев в районе городского кладбища. «Они даже вскрывали могилы, чтобы сделать там пулеметное гнездо. У меня до сих пор еще в голове не укладывается: это насколько надо было изменить сознание людей, чтобы у них ничего святого не осталось», — рассказал экс-вагнеровец.

Бывший боец ЧВК отметил, что российские военные пытались «обойти кладбища», то есть не использовать их в своих целях во время боевых действий. «Все‑таки люди, под Христом ходим, святое не трогаем», — подытожил он.

Бои за Бахмут стали одной из самых масштабных операций ЧВК Вагнера и продлились 224 дня. Город был взят в конце мая 2023 года.

