Забота о себе
05:01, 30 октября 2025

Хозяйка борделя рассказала о самом отвратительном поведении клиентов

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Хозяйка легального борделя в Нидерландах Кэтрин Денуар рассказала, какое поведение клиентов считает самым отвратительным. На пост администратора публичного дома обратило внимание издание LadBible.

Денуар написала, что с пониманием относится к любому поведению клиентов. Единственное исключение — это мужчины, которые приходят к ней в заведение, чтобы отметить появление на свет ребенка, пока их жены восстанавливаются в больнице после родов.

Подобные случаи она назвала самым отвратительным в работе менеджера публичного дома.

Ранее Денуар рассказала о странных причинах мужских измен. По ее словам, многие мужчины пользуются секс-услугами из-за отсутствия секса в браке, другие же боятся рассказать женам о своих сексуальных предпочтениях.

