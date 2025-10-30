Хозяйка борделя рассказала о самом отвратительном поведении клиентов

Хозяйка легального борделя в Нидерландах Кэтрин Денуар рассказала, какое поведение клиентов считает самым отвратительным. На пост администратора публичного дома обратило внимание издание LadBible.

Денуар написала, что с пониманием относится к любому поведению клиентов. Единственное исключение — это мужчины, которые приходят к ней в заведение, чтобы отметить появление на свет ребенка, пока их жены восстанавливаются в больнице после родов.

Подобные случаи она назвала самым отвратительным в работе менеджера публичного дома.

Ранее Денуар рассказала о странных причинах мужских измен. По ее словам, многие мужчины пользуются секс-услугами из-за отсутствия секса в браке, другие же боятся рассказать женам о своих сексуальных предпочтениях.