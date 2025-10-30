Наука и техника
20:54, 30 октября 2025

Найден способ продлить время работы ноутбука

Intel нашла способ улучшить автономность ноутбуков, снижая частоту работы экрана
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rizki Bintang Nugraha / Shutterstock / Fotodom

Инженеры корпорации Intel рассказали, что нашли новый способ продлить время работы ноутбуков от одной зарядки. Об этом компания заявила в соцсети WeChat.

В Intel заметили, что создали ноу-хау совместно с китайским производителем дисплеев BOE. Специалисты спроектировали матрицу для дисплеев ноутбуков, которая может отображать картинку с частотой около 1 герца и таким образом экономить заряд батареи портативного компьютера.

Дисплеи большинства современных компьютеров отображают картинку с фиксированной частотой 60 герц. Экраны многих продвинутых моделей могут достигать частоты 120 герц и выше. Партнеры рассказали, что технология Intel Multi-Frequency Display (MFD) позволяет отображать разный контент на одном экране с разной частотой. Например, частоту 1 герц, то есть 1 обновление изображения в секунду, будет получать статичный контент.

Также большая часть контента не рассчитана на отображение даже с 60 герц. В Intel привели пример многих фильмов, которые сняты с частотой 24 герц. В этом случае дисплей будет понижать частоту экрана.

Первые ноутбуки с адаптивными экранами IPS и OLED появятся в продаже в 2026 году.

В конце октября корпорация Microsoft заявила, что обновление для Windows 11 KB5067036 стало доступно для всех. Апдейт добавил новое меню «Пуск» и инструменты искусственного интеллекта (ИИ).

