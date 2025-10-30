Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 30 октября 2025Из жизни

«Инопланетный корабль» приобрел невозможный цвет перед приближением к Земле

Инопланетный объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет перед приближением к Земле
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может представлять собой инопланетный корабль, внезапно изменил цвет перед приближением к Земле. Об этом сообщается в публикации американских астрономов на сайте Arxiv.org.

Объект несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Его уже несколько дней не видно с Земли, но космические аппараты для наблюдения за Солнцем продолжают следить за его действиями.

Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс проанализировали последние данные об объекте и обратили внимание, что датчики зафиксировали стремительное увеличение яркости 3I/ATLAS. Кроме того, испускаемый им свет переместился из красной в синюю часть спектра. Ави Леб полагает, что при естественном развитии событий такой цвет невозможен. Сами авторы работы признают, что не могут объяснить происходящее.

В статье на платформе Medium Леб проанализировал наблюдения астрономов. Во-первых, он отметил, 3I/ATLAS становится ярче значительно быстрее, чем кометы из облака Оорта, приближающиеся к Солнцу. Во-вторых, по его словам, подобное изменение цвета может свидетельствовать, что температура объекта превысила температуру Солнца.

По версии Леба, если предположить, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, то резкое повышение яркости и увеличение температуры можно объяснить, например, работой двигателя.

Следует добавить голубой цвет в перигелии как девятую аномалию в список неожиданных свойств этого странного межзвездного объекта. Неужели он использует источник энергии, который горячее Солнца?

Ави Лебастрофизик
Материалы по теме:
Тайны Вселенной. Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
Тайны Вселенной.Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
24 июля 2022
Мозговые чипы уже вживляют людям. На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
Мозговые чипы уже вживляют людям.На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
13 ноября 2022

Большинство специалистов считает 3I/ATLAS межзвездной кометой. Леб полагает, что объект имеет множество необычных особенностей, делающих его непохожим на другие кометы. Так, у 3I/ATLAS есть антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него. Зафиксирован выброс шлейфа с потоком никеля со скоростью четыре грамма в секунду.

Астрофизик отметил также негравитационное ускорение и аномальную траекторию объекта, которая ведет к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. По его мнению, все эти факторы позволяют допустить, что 3I/ATLAS — инопланетный зонд, который направляется к Земле.

Ави Леб является руководителем проекта «Галилео», директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости