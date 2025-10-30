«Инопланетный корабль» вошел в идеальную зону для торможения и запуска зондов к Земле

Астрофизик Леб: инопланетный объект 3I/ATLAS начнет маневры и запуск зондов

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS вошел в идеальную зону для совершения гравитационного маневра. Об этом он написал на платформе Medium.

Объект, открытый 1 июля с помощью сети телескопов NASA, несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение.

По словам Леба, если его подозрения верны, и объект действительно представляет собой инопланетный корабль, он может воспользоваться притяжением Солнца, чтобы сбросить скорость перед приближением к Земле. Кроме того, он полагает, что, скрываясь за Солнцем, 3I/ATLAS может запускать миниатюрные разведывательные зонды.

Перигелий представляет собой решающую проверку для 3I/ATLAS. Если это комета естественного происхождения, нагрев мощностью 770 ватт на квадратный метр может разрушить ее. Однако если 3I/ATLAS был изготовлен технологическим путем — на что указывает высокое содержание никеля относительно железа, он может начать маневры или запускать мини-зонды. Другими признаками искусственного происхождения могут быть искусственное свечение или избыточное тепло от его двигателя Ави Леб астрофизик

Леб утверждает, что объектом демонстрирует множество удивительных особенностей, которые не совпадают с типичным поведением комет. Так, у 3I/ATLAS есть антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него. Также зафиксирован выброс шлейфа с потоком никеля со скоростью четыре грамма в секунду.

Астрофизик отметил и негравитационное ускорение и аномальную траекторию объекта, которая ведет к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. По его мнению, все эти факторы позволяют допустить, что 3I/ATLAS — на самом деле инопланетный зонд, который направляется к Земле.

Ави Лоеб является руководителем проекта «Галилео», директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что недавно открытый объект с кометными свойствами 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.