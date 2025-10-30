Интернет и СМИ
Незнакомец в маске напал на известную телеведущую и пнул ее

Британская ведущая Галлахер заявила, что незнакомец пнул ее в центре Лондона
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @gallacherkirsty

Известная британская телеведущая Кирсти Галлахер рассказала, что на нее напали в центре Лондона. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что незнакомец в маске сильно пнул ее.

По словам Галлахер, инцидент произошел вечером, когда она шла к своей машине после работы. В какой-то момент ведущая заметила, что навстречу ей идет подозрительный мужчина, лицо которого было скрыто.

«Он шел прямо навстречу мне, так что я отошла в сторону, и он прошел мимо. А затем он обернулся и пнул меня, будто я была футбольным мячом», — со слезами на глазах пожаловалась телезвезда. Она добавила, что следом незнакомец убежал, а несколько женщин подошли к ней и предложили помощь.

Галлахер также заявила, что у нее остались синяки от пинка незнакомца. «Я все еще в шоке. (...) Все еще не могу в это поверить», — призналась ведущая.

Ранее сообщалось, что известный колумбийский телеведущий Карлос Варгас стал жертвой уличного ограбления. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от телезвезды отдать ему телефон.

.
