Известный советский сатирик решил судиться за бани

Сатирик Альтов требует 17,6 миллиона рублей со строительной компании

Культовый советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов подал к строительной компании «М. Г. Прайват Реконстракшн» встречный иск на 17,6 миллиона рублей после того, как подрядчик потребовал с него 12,8 миллиона. О развитии ситуации стало известно «Страстям».

В конце лета сообщалось, что с Альтова требуют взыскать миллионы за реконструкцию Лиговских бань в Санкт-Петербурге. При этом судебные разбирательства по этому иску еще идут. В свою очередь, сатирик встречно обратился в суд, затребовав сумму выше.

Уточняется, что первое слушание по делу состоится 27 ноября.

Как писал Shot, речь идет о банно-прачечном комбинате эпохи авангарда, который Альтов приобрел в 2021 году и решил благоустроить его, создав там арт-пространство с концертным залом. К работе он привлек специалистов компании «М.Г. Прайват Реконстракшн». Как указали ее сотрудники, все работы были выполнены в полном объеме, однако при закрытии контракта с семьей артиста якобы произошел конфликт, после чего представители компании обратились в суд с просьбой взыскать с Альтова почти 13 миллионов.

Ранее Семен Альтов назвал звезду Comedy Club Гарика Харламова комиком от бога.