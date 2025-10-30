Китай отправит пакистанца в космос

Два пакистанских космонавта пройдут обучение в Китае. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, из прошедших обучение граждан Пакистана один в качестве специалиста по полезной нагрузке примет участие в краткосрочной космической миссии.
В апреле замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong.
В феврале издание SpaceNews сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.