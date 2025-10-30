Наука и техника
11:52, 30 октября 2025Наука и техника

Китай отправит пакистанца в космос

«Синьхуа»: Китай отберет пакистанского космонавта для краткосрочной миссии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: cnsphoto / Reuters

Два пакистанских космонавта пройдут обучение в Китае. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, из прошедших обучение граждан Пакистана один в качестве специалиста по полезной нагрузке примет участие в краткосрочной космической миссии.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В апреле замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

