Круизный лайнер с тысячами пассажиров встал на якорь из-за кончины члена экипажа на борту

NYP: Член экипажа лайнера MS Arvia не выжил во время 14-дневного круиза

Круизный лайнер MS Arvia сделал вынужденную остановку через два дня после начала 14-дневного путешествия из-за несчастного случая с членом экипажа. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

26 октября судно компании P&O Cruises зашло в порт Ла-Корунья, Испания, и встало на якорь с тысячами пассажиров на борту. Корабль оставался на месте до поздней ночи из-за происшествия. Выяснилось, что во время поездки один из сотрудников не выжил.

Причину кончины рабочего официальные лица круиза не назвали. Уточняется, что Arvia является одним из самых крупных судов класса Excellence и вмещает до 5,2 тысячи гостей и 1,8 тысячи персонала. Правоохранительные органы поднимутся на борт и начнут расследование во время следующей остановки. На данный момент лайнер продолжает путь в сторону Канарских островов.

Ранее член экипажа круизного лайнера Viking Sun упал за борт и бесследно исчез в море. Пропажу сотрудника заметили рядом с городом Палермо на Сицилии.