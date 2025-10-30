Квартиры экс-губернатора передали Минобороны России

В Челябинске квартиры бывшего губернатора Юревича передали Минобороны РФ

В Челябинске квартиры бывшего губернатора Михаила Юревича передали Минобороны РФ. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, всего Министерству обороны были переданы 63 объекта недвижимости, которые находятся в Москве, Петербурге, Челябинске и других городах. При этом у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова сохраняется задолженность перед государством на сумму 18 миллиардов 866 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года стало известно о новом иске Генпрокуратуры против бывших владельцев «Макфы». На тот момент совокупный размер предъявленных ведомством претензий составил 18 миллиардов 171 миллион 10 тысяч 544 рубля.

В июле минувшего года управляющая компания производителя макарон «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Решение о национализации производителя макарон приняли 8 мая. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей арестовали по иску Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что троих сотрудников «Макфы» задержали по делу о взятке.