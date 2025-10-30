Россия
Мэр Находки пообещал наказать виновных в отмене городского крестного хода

В Находке разрешили провести крестный ход и пообещали наказать за его отмену
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Илья Аверьянов / ТАСС

Мэр Находки Тимур Магинский заявил, что крестный ход в городе будет проведен. Об этом он написал в Telegram.

Ранее местные СМИ сообщили об «изменении формата мероприятия», сославшись на нехватку сотрудников полиции и невозможность обеспечить должный уровень безопасности.

Магинский заявил, что крестный ход пройдет «в полном варианте», то есть в изначально запланированном виде. Кроме того, мэр Находки сообщил о проведении проверки из-за ранее принятого решения. «По ее итогам приму решение об ответственности виновных лиц», — добавил он.

В сентябре масштабный крестный ход состоялся в Москве. По оценке главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, в нем приняли участие 400 тысяч человек.

