Мобилизованный по дороге в храм солдат ВСУ захотел вернуться в церковь

Мобилизованный по пути в храм солдат ВСУ Хвостик заявил о желании уйти в церковь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали по пути в храм, заявил о нежелании возвращаться на фронт. Об этом он рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Как пояснил Хвостик, сейчас у него есть одно лишь желание — поисповедоваться и причаститься. Больше никаких просьб он не имеет. По словам пленного, он сдался безоружно и сейчас не хочет возвращаться в зону боевых действий.

«Я тогда не хотел, и зачем мне сейчас? У меня желание либо идти в церковь. либо идти в монастырь», — добавил солдат.

Уточняется, что до своей отправки на фронт Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата, расположенного в Черниговской области.

Ранее пленный Хвостик рассказал, что у него нет желания возвращаться на Украину. По словам бойца, его взбудоражили случаи обстрелов украинских войск по православным храмам в Курской области.

