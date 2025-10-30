На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

Соскин: Потеря Красноармейска будет колоссальным ударом для Зеленского

Потеря Красноармейска (Покровска) станет колоссальным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Такое впечатление, что Зеленский и его ближайшее окружение не понимают угрозы [потери] Покровска. Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов. Это колоссальный удар», — рассказал он.

По его словам, положение украинской армии не становится лучше из-за сокращения поддержки со стороны США.

Ранее о критической ситуации в Красноармейске сообщила газета The New York Times. Украинский оператор беспилотников рассказал изданию, что ситуация «очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена», а российские военные продолжают «наращивать свое присутствие».