На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

Потеря Красноармейска (Покровска) станет колоссальным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Такое впечатление, что Зеленский и его ближайшее окружение не понимают угрозы [потери] Покровска. Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов. Это колоссальный удар», — рассказал он.
По его словам, положение украинской армии не становится лучше из-за сокращения поддержки со стороны США.
Ранее о критической ситуации в Красноармейске сообщила газета The New York Times. Украинский оператор беспилотников рассказал изданию, что ситуация «очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена», а российские военные продолжают «наращивать свое присутствие».