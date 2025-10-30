Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:15, 30 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

Соскин: Потеря Красноармейска будет колоссальным ударом для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Потеря Красноармейска (Покровска) станет колоссальным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Такое впечатление, что Зеленский и его ближайшее окружение не понимают угрозы [потери] Покровска. Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов. Это колоссальный удар», — рассказал он.

По его словам, положение украинской армии не становится лучше из-за сокращения поддержки со стороны США.

Ранее о критической ситуации в Красноармейске сообщила газета The New York Times. Украинский оператор беспилотников рассказал изданию, что ситуация «очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена», а российские военные продолжают «наращивать свое присутствие».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Раскрыто важное последствие испытания «Посейдона» для США

    В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

    На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

    Взорвавшего автомобиль участника СВО завербовали в видеоигре

    Александра Бортич похвасталась фигурой в бикини

    Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки

    В России раскрыли план экс-главкома НАТО по Украине

    Названы возможные сценарии атаки США на Венесуэлу

    Стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости