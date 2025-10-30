Силовые структуры
Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

В Севастополе женщину приговорили к сроку за антироссийские надписи и госизмену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура города Севастополя»

В Севастополе 39-летнюю местную жительницу признали виновной в государственной измене и вандализме по мотивам политической ненависти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, женщина сотрудничала с разведкой Украины и на конфиденциальной основе с апреля 2023 года передавала информацию о местах дислокации боевых кораблей, авиации и военных России. Женщина привлекла к себе внимание антироссийскими надписями, которые она наносила маркером на скамейки парка имени Анны Ахматовой.

Женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Черноморскому флоту. Суд приговорил ее к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение 48-летнему местному жителю, который связался с представителем Службы безопасности Украины.

