Силовые структуры
17:06, 30 октября 2025Силовые структуры

Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

Пытавшийся захватить заложников в учреждении ФСИН оказался сторонником ИГ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Задержанный за подготовку теракта с захватом заложников из числа сотрудников ФСИН в Ростове-на-Дону является сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы региона, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников для совершения террористического акта. Воплотить свои замыслы ему не удалось, поскольку террорист был задержан сотрудниками ФСБ и ФСИН.

О том, что в Ростове-на-Дону предотвращен захват заложников в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), сообщалось ранее 30 октября.

