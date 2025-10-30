Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

Пытавшийся захватить заложников в учреждении ФСИН оказался сторонником ИГ

Задержанный за подготовку теракта с захватом заложников из числа сотрудников ФСИН в Ростове-на-Дону является сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы региона, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников для совершения террористического акта. Воплотить свои замыслы ему не удалось, поскольку террорист был задержан сотрудниками ФСБ и ФСИН.

О том, что в Ростове-на-Дону предотвращен захват заложников в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), сообщалось ранее 30 октября.