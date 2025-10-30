Наука и техника
19:28, 30 октября 2025

Названа неожиданная причина ускоренного старения мозга

JAD: Сильные перепады артериального давления ускоряют дегенерацию мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom

Даже при нормальном среднем артериальном давлении его сильные перепады могут ускорять дегенерацию мозга, показало исследование ученых из Университета Южной Калифорнии. Работа опубликована в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В ходе эксперимента выяснилось: частые колебания давления от удара к удару сердца связаны с уменьшением объема гиппокампа и энторинальной коры — областей, отвечающих за память и обучение, — а также с повышением уровня нейрофиламентного белка (NfL), маркера повреждения нервных клеток.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

В исследовании участвовали 105 пожилых добровольцев без выраженных неврологических нарушений. В ходе МРТ-сканирования давление измеряли с высокой точностью при помощи специального датчика, фиксирующего каждый сердечный удар. Оказалось, что у людей с наибольшими колебаниями давления и сниженной эластичностью сосудов объем ответственных за память зон мозга был меньше, а признаки нейронного повреждения — выше. Эти изменения проявлялись независимо от возраста и среднего уровня давления.

Авторы предполагают, что нестабильное давление создает нагрузку на сосуды мозга и может приводить к микроповреждениям тканей — процессам, аналогичным ранним стадиям болезни Альцгеймера. Ученые считают, что контроль не только среднего давления, но и его динамики может стать важным направлением профилактики когнитивных нарушений.

Ранее ученые обнаружили биомаркер ускоренного старения мозга, связанный с тревожными расстройствами.

