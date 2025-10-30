Названа неожиданная причина ускоренного старения мозга

JAD: Сильные перепады артериального давления ускоряют дегенерацию мозга

Даже при нормальном среднем артериальном давлении его сильные перепады могут ускорять дегенерацию мозга, показало исследование ученых из Университета Южной Калифорнии. Работа опубликована в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В ходе эксперимента выяснилось: частые колебания давления от удара к удару сердца связаны с уменьшением объема гиппокампа и энторинальной коры — областей, отвечающих за память и обучение, — а также с повышением уровня нейрофиламентного белка (NfL), маркера повреждения нервных клеток.

В исследовании участвовали 105 пожилых добровольцев без выраженных неврологических нарушений. В ходе МРТ-сканирования давление измеряли с высокой точностью при помощи специального датчика, фиксирующего каждый сердечный удар. Оказалось, что у людей с наибольшими колебаниями давления и сниженной эластичностью сосудов объем ответственных за память зон мозга был меньше, а признаки нейронного повреждения — выше. Эти изменения проявлялись независимо от возраста и среднего уровня давления.

Авторы предполагают, что нестабильное давление создает нагрузку на сосуды мозга и может приводить к микроповреждениям тканей — процессам, аналогичным ранним стадиям болезни Альцгеймера. Ученые считают, что контроль не только среднего давления, но и его динамики может стать важным направлением профилактики когнитивных нарушений.

Ранее ученые обнаружили биомаркер ускоренного старения мозга, связанный с тревожными расстройствами.