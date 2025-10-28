Выявлен признак ускоренного старения мозга

Neuropsychopharmacol: Повышенная тревожность связана с ускорением старения мозга

Ученые из Университета здоровья Фудзита и Токийского столичного института медицинских наук выявили биологический маркер ускоренного старения мозга, который может быть связан с тревожными расстройствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Специалисты проанализировали генетические данные 17 моделей мышей с различными нервно-психическими нарушениями и обнаружили явление «гиперзрелости» гиппокампа — области мозга, отвечающей за эмоции и память. В таких случаях нейроны развиваются и стареют слишком быстро, что сопровождается усилением тревожного поведения и нарушением эмоциональной регуляции.

По словам ведущего автора работы Хидео Хагихары, ускоренное созревание гиппокампа может быть общим молекулярным механизмом, лежащим в основе тревожных, депрессивных и шизофренических расстройств. Ученые надеются, что этот признак станет новым диагностическим ориентиром и поможет разрабатывать методы профилактики и лечения психических заболеваний, связанных с ранним «износом» мозга.

Ранее ученые выяснили, что экстракт американского базилика может защищать мозг от возрастных изменений.