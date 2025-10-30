Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 30 октября 2025Ценности

Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Певица Ольга Серябкина показала внешность без макияжа в кабинете косметолога
Екатерина Ештокина

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала натуральную внешность в кабинете косметолога. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом халате, лежа на медицинской кушетке. При этом она отказалась от макияжа и продемонстрировала лицо с мелкими несовершенствами в виде пигментации и воспалений. На кадрах специалист делал звезде уходовую процедуру.

Ранее в октябре Ольга Серябкина вышла в свет в платье с глубоким декольте. Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии «Виктория».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Российский суд продлил арест обвиняемому в расправе над депутатом Рады Ильей Кивой

    Роскомнадзор высказался о блокировке WhatsApp и Telegram в Крыму

    iPhone 16 подешевел в России

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости