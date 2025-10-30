Певица Ольга Серябкина показала внешность без макияжа в кабинете косметолога

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала натуральную внешность в кабинете косметолога. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом халате, лежа на медицинской кушетке. При этом она отказалась от макияжа и продемонстрировала лицо с мелкими несовершенствами в виде пигментации и воспалений. На кадрах специалист делал звезде уходовую процедуру.

Ранее в октябре Ольга Серябкина вышла в свет в платье с глубоким декольте. Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии «Виктория».