ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

В ООН призвали избегать эскалации после заявлений Трампа о ядерных испытаниях

ООН в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний призывает избегать эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] неоднократно заявлял, что нынешние ядерные риски уже угрожающе высоки, и необходимо избегать любых действий, которые могут привести к просчетам или эскалации с катастрофическими последствиями», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что проведение ядерных испытаний является недопустимым вне зависимости от обстоятельств.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести ядерные испытания. Американский лидер заявил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых, по его словам, существуют аналогичные программы. Трамп отметил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но в течение пяти лет Китай может сравняться с ними по этому показателю.