Оценены шансы капитана сборной Англии завоевать «Золотой мяч» по итогам сезона

Букмекеры оценивают коэффициентом 8,00 шансы Кейна на «Золотой мяч» в 2026-м

Букмекеры оценили шансы форварда мюнхенской «Баварии» и капитана сборной Англии Харри Кейна завоевать «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Вероятность такого развития событий оценивается коэффициентом 8,00. Точно такой же коэффициент букмекеры дают на то, что «Бавария» в нынешнем сезоне выиграет Лигу чемпионов.

В 14 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Кейн забил 22 мяча. Букмекеры также оценили шансы англичанина побить рекорд Лионеля Месси, который в сезоне-2011/2012 записал на свой счет 73 гола. Вероятность этого оценивается коэффициентом 15,00.

Ранее букмекеры назвали главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Первую строчку с коэффициентом 4,00 делят испанец Ламин Ямаль из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из «Реала».