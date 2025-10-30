Спорт
20:07, 30 октября 2025

Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

Букмекеры оценили шансы Неймара забить мяч на ЧМ-2026 коэффициентом 2,10
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Букмекеры оценили шансы нападающего «Сантоса» Неймара забить мяч за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Вероятность этого события оценивается коэффициентом 2,10. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразилия обеспечила себе право выступить в финальной части мундиаля.

Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В октябре он был вызван в команду, но не попал в заявку из-за травмы. Под вопросом участие футболиста и ноябрьских матчах.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В 128 матчах он забил 79 мячей. Форвард также стал олимпийским чемпионом и победителем Кубка конфедераций.

