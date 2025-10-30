Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

Букмекеры оценили шансы нападающего «Сантоса» Неймара забить мяч за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Вероятность этого события оценивается коэффициентом 2,10. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразилия обеспечила себе право выступить в финальной части мундиаля.
Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В октябре он был вызван в команду, но не попал в заявку из-за травмы. Под вопросом участие футболиста и ноябрьских матчах.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В 128 матчах он забил 79 мячей. Форвард также стал олимпийским чемпионом и победителем Кубка конфедераций.