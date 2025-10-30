Бывший СССР
16:30, 30 октября 2025Бывший СССР

Пашинян и Макрон вышли под руку после переговоров

Пашинян и Макрон после встречи в Париже вышли под руку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже вышли под руку. Видео этого момента опубликовано в Telegram-канале армянского главы кабмина.

На кадрах двое лидеров встречаются у Елисейского дворца, куда Пашинян приехал на служебных машинах. Затем на видео показывается, как они выходят из дворца после переговоров, держа друг друга под руки. После этого Пашинян и Макрон держались некоторое время за руки.

Armenpress уточняет, что Пашинян находится в Париже на форуме мира, где также обсудят изменение климата и отметят десятилетие принятия Парижского соглашения.

В ходе визита в Париж Пашинян также встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Их переговоры прошли на английском языке.

