Лидер страны ЕАЭС пообщался на английском с Санду

Пашинян и Санду провели встречу в Париже на английском языке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Молдавии Майя Санду встретились в Париже и провели встречу на английском языке. На это обратила внимание «Лента.ру».

На отрывках слышны лишь реплики Пашиняна «Thank you for...» (Спасибо за), «How...» (Как) и «Ten thousand...». Целые реплики Санду на видео не попали, однако слышно, что она также отвечает своему собеседнику на английском.

Администрация президента Молдавии позже заявила, что лидеры обсуждали ряд тем. «Обсуждения сосредоточились на содействии миру и стабильности в Европе. Глава государства приветствовал шаги, предпринимаемые Арменией для примирения с Азербайджаном», — говорится в пресс-релизе молдавской стороны.

23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел первые за пять лет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсудили украинский кризис. Политики также говорили на английском языке.