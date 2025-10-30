Силовые структуры
Поволжский маньяк сделал заявление по поводу 31 жертвы

Поволжский маньяк Тагиров, убивший 31 пенсионерку, подал новую жалобу в ВС РФ
Любовь Ширижик
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поволжский маньяк Радик Тагиров, на счету которого 31 жизнь, подал свою жалобу в Верховный суд (ВС) России и заявил о своей непричастности к этим расправам. Об этом сообщает РИА Новости.

В кассационной жалобе, поступившей в судебную коллегию по уголовным делам ВС, осужденный на пожизненный срок оспаривает приговор. Он называет его незаконным, необоснованным и несправедливым. Слушания пока не назначены.

В декабре 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным пожизненный срок Тагирову.

По данным следствия, с марта 2011-го по октябрь 2012 года маньяк расправился с 31 пенсионеркой, еще трое выжили после нападения. Тагиров орудовал в 15 городах, в том числе Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Его преступления долгое время оставались нераскрытыми, но после задержания в 2020 году Тагиров во всем сознался и рассказал обстоятельства. Позже маньяк заявил о самооговоре.

В марте 2024 года суд в Казани приговорил его к пожизненному заключению.

