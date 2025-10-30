Появились новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

В массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали 1400 человек

На слушаниях в Верховном суде Дагестана выяснились новые подробности о массовых погромах, устроенных в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, передает РИА Новости.

Начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, выступивший в качестве свидетеля по делу, рассказал, что в беспорядках участвовали 1400 человек. Он дал показания в рамках заочного процесса над тремя организаторами погромов: бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), администратором Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакаром Абакаровым и Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Они находятся в розыске. В октябре сообщалось, что Абакарова нашли без признаков жизни на вилле в Турции.

Вынесены приговоры свыше 130 участникам беспорядков на сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.