Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:06, 30 октября 2025Силовые структуры

Появились новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

В массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали 1400 человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

На слушаниях в Верховном суде Дагестана выяснились новые подробности о массовых погромах, устроенных в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, передает РИА Новости.

Начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, выступивший в качестве свидетеля по делу, рассказал, что в беспорядках участвовали 1400 человек. Он дал показания в рамках заочного процесса над тремя организаторами погромов: бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), администратором Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакаром Абакаровым и Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Они находятся в розыске. В октябре сообщалось, что Абакарова нашли без признаков жизни на вилле в Турции.

Вынесены приговоры свыше 130 участникам беспорядков на сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в российской тайге

    Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

    Раскрыт секретный смартфон Samsung

    ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

    Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

    Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

    Трамп раскрыл тему переговоров с Россией

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

    Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости