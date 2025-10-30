Появилось видео с места взрыва на таможне в Киеве

Появились кадры с места взрыва на таможне «Укрпочты» в Киеве

«КИЇВ24» / Telegram

Появилось видео с места взрыва на таможенном посту «Укрпочты» Киевской таможни в Соломенском районе. Его публикует Telegram-канал «КИЇВ24».

Во время проведения таможенного контроля международных отправлений, которые в дальнейшем должны были экспортировать из республики, сдетонировал неизвестный предмет в одной из посылок. По словам гендиректора почтовой компании Игоря Смелянского, в сортировочном центре нашли еще одно отправление с запрещенным и опасным содержанием.

В результате взрыва пострадали двое работников Киевской таможни и трое работников АО «Укрпочта». Оформление почтовых отправлений на экспорт приостановили.