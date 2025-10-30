Предсказана реакция России на новый мирный план Европы и Зеленского по Украине

Политолог Топорнин: Россия не пойдет на условия нового мирного плана Европы

В новом плане урегулирования конфликта есть много факторов, которые не соответствуют российскому видению мирного процесса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что европейский мирный план по Украине будет состоять из 12 пунктов. Ключевыми блоками в документе, вокруг которых сформулированы остальные пункты, являются «прекращение огня» и «переговоры».

Политолог уверен, что Россия не пойдет на предложенные европейскими лидерами условия урегулирования конфликта на Украине. Эксперт напомнил о представленном на переговорах с Украиной российском меморандуме, в котором есть значительные и принципиальные расхождения с европейским документом.

«Я не вижу для этого плана каких-то серьезных оснований со стороны России, если Россия сама не пересмотрит свое видение, как договориться о мире с Украиной. Много раз и глава российского МИДа Сергей Лавров, и президент Владимир Путин говорили о том, что не устранены первопричины конфликта. И первопричин достаточно много», — напомнил политолог.

Топорнин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры впервые публично представили предложение, которое содержит конкретные пункты. Однако, добавил он, оно не стыкуется с теми принципиальными положениями, которые есть у России, а значит нет никаких оснований, чтобы Россия этот план восприняла.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что план прекращения огня от «коалиции желающих» будет готов через 7-10 дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.