Раскрыты детали нового мирного плана Европы и Зеленского по Украине

Европейский мирный план для Украины будет состоять из 12 пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Европейский мирный план по Украине будет состоять из 12 пунктов. Об этом сообщает издание «Страна».

Ключевыми блоками в документе, вокруг которых сформулированы остальные пункты, являются «прекращение огня» и «переговоры».

Так, авторы плана рассчитывают, что прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны согласуют договоренности. После этого будет зафиксирована заморозка текущей линии фронта, руководство контроля над ситуацией будет возложено на США. Одновременно с этим Запорожская АЭС передается «третьей стороне» с последующим возвращением Украине.

После этого Москва и Киев должны согласовать «пакт о ненападении», а также окончательную линию соприкосновения с договоренностями об управлении Россией территориями, взятыми под контроль Вооруженными силами РФ. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о переговорах по управлению этими землями.

В начале сотрудничества Запад должен будет символически отменить санкции против России, а по мере продвижения мирного плана — постепенно снимать рестрикции и разморозить российские активы.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что план прекращения огня от «коалиции желающих» будет готов через 7-10 дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

Позднее депутат Верховной Рады Александр Дубинский указал, что план Украины и стран Европы по урегулированию вооруженного конфликта является пустышкой. Он отметил, что мирный план, ранее анонсированный Зеленским, предполагает заморозку конфликта, но не направлен на устранение проблем, ставших причиной его начала. «Понятно, что этот план не будет принят Россией, но и не станет опорным для США, так как не может содержать ничего, что может интересовать [американского президента Дональда] Трампа», — высказал мнение политик.

