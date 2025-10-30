Представитель Газманова прокомментировала сообщения о его проблемах с суставами

Представитель Газманова назвала дикостью слухи о проблемах певца с суставами

Представитель народного артиста России Олега Газманова Ольга опровергла сообщения о проблемах певца со здоровьем. Ее слова приводит «Москва 24».

«Господи! Дикость, дикость. Я вам все откомментировала», — высказалась представитель Газманова в беседе с журналистами.

29 октября сообщалось, что врачи запретили Олегу Газманову заниматься спортом и делать фирменные сальто из-за проблем с суставами. По данным Telegram-канала Mash, 74-летний исполнитель обратился к медикам с жалобами на боли в ноге и пояснице, у него диагностировали коксартроз. Отмечалось, что обострение болезни провоцируют интенсивные физические нагрузки, а в запущенной форме она грозит полной утратой подвижности.