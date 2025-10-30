Продвигавший курсы по управлению беспилотниками оказался в российской тюрьме

Суд дал 14 лет колонии стороннику запрещенного в РФ легиона Айду за терроризм

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор стороннику запрещенного в России украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией) Михаилу Айду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный получил 14 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что Айд в разных мессенджерах вел переписки с призывами вступать в запрещенную организацию, оправдывал террористическую деятельность, его посты были направлены на срыв проведения Россией специальной военной операции. Также Айд продвигал в соцсетях курсы по обучению управлять беспилотниками в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы сторонника легиона Владимира Савина, согласившегося пройти подготовку для покушения на депутата.