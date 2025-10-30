Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 30 октября 2025Россия

Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

Пушилин поручил ликвидировать министерство обороны ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать министерство обороны республики. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы региона.

Уточняется, что процедура его упразднения должна быть завершена в течение шести месяцев.

Помимо этого, политик постановил предоставить ему ликвидационный баланс министерства и обеспечить финансирование расходов.

Ранее Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска (украинское название — Покровск) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Красноармейске сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости