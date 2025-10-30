Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 30 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты причины расправы шеф-повара над владельцем окровавленного Mercedes

Повар зарубил владельца окровавленного Mercedes из-за финансовых разногласий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области задержали подозреваемого в расправе над 49-летним бизнесменом Ильгаром Ханадановым, чей окровавленный Mercedes обнаружили в уральском лесу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный на допросе рассказал, что все произошло в его доме, во время совместного застолья. Ханаданов владел торговой точкой по продаже шашлыков и хот-догов, 30-летний подозреваемый работал шеф-поваром. Причиной ссоры стали старые финансовые вопросы. Подозреваемый признался, что не совладал с эмоциями, схватил топор и ударил им товарища по голове.

После нескольких дней поисков добровольцами и полицией, потерпевшего без признаков жизни нашли возле трассы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости