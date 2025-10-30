Раскрыты причины расправы шеф-повара над владельцем окровавленного Mercedes

Повар зарубил владельца окровавленного Mercedes из-за финансовых разногласий

В Свердловской области задержали подозреваемого в расправе над 49-летним бизнесменом Ильгаром Ханадановым, чей окровавленный Mercedes обнаружили в уральском лесу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный на допросе рассказал, что все произошло в его доме, во время совместного застолья. Ханаданов владел торговой точкой по продаже шашлыков и хот-догов, 30-летний подозреваемый работал шеф-поваром. Причиной ссоры стали старые финансовые вопросы. Подозреваемый признался, что не совладал с эмоциями, схватил топор и ударил им товарища по голове.

После нескольких дней поисков добровольцами и полицией, потерпевшего без признаков жизни нашли возле трассы.