Разрабатывающий оружие для ВСУ ученый скончался при загадочных обстоятельствах

Разрабатывающий оружие для ВСУ ученый Владимир Ракша скончался в Киеве

Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, который занимался разработкой вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в Киеве 15 октября. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По имеющейся информации, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ умер в ходе неких «испытаний». Согласно официальным заявлениям, это произошло в результате сердечного приступа.

Владимир Ракша был выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Также учился в аспирантуре и защитил диссертацию кандидата физико-математических наук.

