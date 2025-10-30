Бывший СССР
Разрабатывающий оружие для ВСУ ученый скончался при загадочных обстоятельствах

Разрабатывающий оружие для ВСУ ученый Владимир Ракша скончался в Киеве
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: facebook.com/Mustafanayyem / Global Look Press

Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, который занимался разработкой вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в Киеве 15 октября. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По имеющейся информации, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ умер в ходе неких «испытаний». Согласно официальным заявлениям, это произошло в результате сердечного приступа.

Владимир Ракша был выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Также учился в аспирантуре и защитил диссертацию кандидата физико-математических наук.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что на почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка, в результате чего пострадали пять человек: двое работников Киевской таможни и трое работников АО «Укрпочта».

    Все новости