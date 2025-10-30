Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 30 октября 2025Мир

В США высказались о причинах возобновления Трампом ядерных испытаний

Кимбалл: У США нет причин для возобновления ядерных испытаний
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У президента США Дональда Трампа отсутствуют объективные причины для возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение экспертов.

«У США нет никаких технических, военных или политических причин возобновлять испытания ядерного оружия», — заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

При этом он отметил, что Национальное управление ядерной безопасности не располагает ресурсами для быстрого возобновления испытаний.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости