В США высказались о причинах возобновления Трампом ядерных испытаний

Кимбалл: У США нет причин для возобновления ядерных испытаний

У президента США Дональда Трампа отсутствуют объективные причины для возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение экспертов.

«У США нет никаких технических, военных или политических причин возобновлять испытания ядерного оружия», — заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

При этом он отметил, что Национальное управление ядерной безопасности не располагает ресурсами для быстрого возобновления испытаний.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.