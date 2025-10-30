Забота о себе
Россиян предупредили об опасных последствиях неправильного лечения цистита

Уролог Мкртчян: Неправильное лечение цистита может привести к воспалению почек
Наталья Обрядина1

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom  

Неправильное лечение цистита может привести к серьезным последствиям вплоть до воспаления почек, предупредил врач-уролог, андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян. О наиболее опасных осложнениях этого заболевания он поговорил с «Лентой.ру».

Мкртчян рассказал, что при неправильном лечении воспаление легко переходит в хроническую форму. О рецидивирующем цистите можно говорить, если обострения случаются чаще двух раз за полгода или более трех за год. Такое состояние требует длительного наблюдения, обследований и комплексного лечения.

«Кроме того, частое и неправильное применение антибиотиков для терапии цистита может привести к развитию устойчивости к ним бактерий. Из-за этого даже простое воспаление может перестать поддаваться лечению привычными препаратами», — предупредил врач.

Еще одним грозным осложнением он назвал то, что инфекция может распространиться вверх по мочевыводящим путям и вызвать пиелонефрит — опасное для жизни воспаление почек. Также, по словам специалиста, при длительном воспалении без должного контроля возможно развитие интерстициального цистита — хронического состояния, при котором повреждается стенка мочевого пузыря. Оно сопровождается постоянной болью и не лечится стандартными антибиотиками.

«Не стоит забывать и о психологической стороне: рецидивирующий цистит снижает качество жизни, вызывает тревожность, нарушает сон, мешает интимным отношениям и ограничивает повседневную активность. Цистит нельзя "перетерпеть" и нельзя лечить по интернету, поэтому не тяните с визитом к врачу», — призвал Мкртчян.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина опровергла популярный миф о влиянии холода на здоровье. По ее словам, холод сам по себе не повышает риск развития цистита.

