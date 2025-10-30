Россияне ринулись скупать один товар

Россияне в октябре оформили более 30 тысяч заказов через шопсы «ВКонтакте»

Россияне в октябре оформили более 30 тысяч заказов через шопсы — публикации «ВКонтакте» с товарными карточками. О самых популярных покупках и востребованных товарах говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В топ-5 товаров по продажам попали сыворотка против выпадения волос, умная салфетка для уборки, соус чили, швабра с отжимом и пластырь от головной боли. Особо востребованными также оказались термотушь для ресниц, маркер для бровей, многоразовый лед, развивающая игрушка для детей, водоотталкивающая пропитка для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1 285 рублей. Самую большую выручку сгенерировала публикация сообщества на тему уборки с 8 тысячами подписчиков.

Ранее «ВКонтакте» представила формат шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект поможет авторам «ВКонтакте» зарабатывать на контенте с товарами. Теперь новые алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют авторов, которые создают качественные шопсы.