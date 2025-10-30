Россиянин стал миллионером благодаря двум голам казахстанского клуба КХЛ

Россиянин стал миллионером благодаря двум голам «Барыса» в ворота «Авангарда»

Клиент Букмекерской конторы (БК) стал миллионером благодаря ставке на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и омским «Авангардом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку с коэффициентом 3,95 в размере 280 тысяч рублей перед третьим периодом. На тот момент «Авангард» вел со счетом 4:1. Клиент БК поставил на то, что «Барыс» проиграет с разницей не более, чем в две шайбы.

В третьем периоде казахстанский клуб забросил две шайбы, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Авангарда». Ставка россиянина сыграла, он получил 1 106 000 рублей. Из них чистый выигрыш составил 826 тысяч.

Ранее клиент букмекерской компании выиграл более 2,3 миллиона рублей, поставив на матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Россиянин сделал live-ставку в один миллион рублей после второго периода, когда гости лидировали 1:0, выбрав исход «"Трактор" не проиграет в основное время» с коэффициентом 2.35.